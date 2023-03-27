نائب : الموازنة الاستثمارية توزعت بنسب متفاوتة للأشد فقرا والمحررة

2023/03/27 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي , الاثنين , ان الموازنة الاستثمارية ستتوزع بنسب متفاوتة عبر صندق الاعمار وتنمية الإقليم , مبينا ان التوزيع سيكون على أساس المحافظات الأشد فقرا والمحررة .

وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, انه ” بالرغم من عدم ارسال مشروع قانون الموازنة للعام الجاري الى اللجان المعنية وهي القانونية والمالية والتخطيط الا ان حجم الموازنة الاستثمارية قليل جدا قياسا بالموازنة التشغيلية ” .

وأضاف ان ” الموازنة الاستثمارية ستتوزع بنسب متفاوتة عبر صندق الاعمار وتنمية الإقليم “, مبينا ان ” التوزيع سيكون على أساس المحافظات الأشد فقرا والمحررة ” .

وأوضح تركي ان ” أن الشق الاستثماري من الموازنة يصل الى 49 تريليون، أي بنحو 25% من مجموع المبالغ التي رصدتها الحكومة للقانون, الا اننا نامل تكون الموازنة الاستثمارية أعلى مما تم الإعلان عنه في المشروع الحكومي” .

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