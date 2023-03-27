2023/03/27 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد إذا ما أكدت السلطات البيلاروسية نشر روسيا لأسلحة نووية تكتيكية على أراضيها.صرح بذلك ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في مؤتمر صحفي عقده في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوربي يعد بالرد على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس المركز الخبري الوطني.

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