2023/03/27 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سيفتقد ميلان لجهود أحد لاعبيه البارزين خلال مواجهة نابولي، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.وأعلن ميلان في بيان رسمي اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميلان يخسر نجمه “كالولو” أمام نابولي المركز الخبري الوطني.

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