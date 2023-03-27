بعد عودة سانت ليغو.. حزب يدعو الى عدم المشاركة في لعبة الاطار

2023/03/27 | 17:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعدم الاشتراك في لعبة الإطار وحلفائه.

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