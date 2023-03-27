عضو في اللجنة المالية يرجح إعادة الموازنة إلى الحكومة - عاجل

2023/03/27 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح عضو اللجنة المالية عدي عواد التميمي، اليوم الاثنين، إعادة الموازنة إلى الحكومة.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الموازنة لحد الان لم يرسلها رئيس مجلس النواب الى اللجنة المالية ومن المحتمل اعادتها للحكومة"، مؤكدا ان "الموازنة ستأخذ وقتا لاقرارها".

وأضاف "لم نمرر الموازنة الا بعد ضمان مستحقات البصرة وتحويل ما تبقى من الأجراء والعقود وسلم رواتب عادل وفروقات الحشد وكثير من المظلومية التي تعرضت لها فئات كثيرة سنضيفها"، مضيفا ان "مكتبه سيكون مفتوح امام جميع الفئات الذين تعرضوا للظلم لمناقشة ملفاتهم واضافتها في الموازنة".

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