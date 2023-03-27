حلويات رمضانية.. الكاسترد بالبسكويت والموز

2023/03/27 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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لتنويع أطباق حلويات رمضان يمكن تجربة هذه الوصفة الطيبة وبمكونات بسيطة، وهي الكاسترد بالبسكويت والموز.

المقادير

- لتحضير الكاسترد :

حليب: 4 أكواب

سكر: نصف كوب (و2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

كاسترد: ربع كوب (مسحوق)

هيل: نصف ملعقة صغيرة

خلاصة الفانيليا: ربع ملعقة صغيرة

حليب: نصف كوب (مبخر)

- الموز: 2 حبة (مقطع شرائح)

- بسكويت: 18 حبة

- كريمة: 4 اكواب (مخفوقة)

- جبن كريمي : كوب

- حليب مكثف محلى: كوب ونصف

- حليب: نصف كوب

طريقة التحضير

لتحضير الكاسترد: وضع مسحوق الكاسترد وربع كوب من الحليب في وعاء وخلط المزيج حتى يتجانس.

في قدر على نار متوسطة، توضع الكمية المتبقية من الحليب، والحليب المبخر، والسكر وتحريكه، وعند بدء الغليان تخفف النار.

يضاف الهيل، وخلاصة الفانيليا، ومزيج الكاسترد، وتحريكه جيداً لمدة 3 دقائق ثم إطفاء النار، ورفع القدر عن النار وتركه جانباً حتى يبرد.

في وعاء، يخفق الجبن الكريمي حتى يصبح قوامه ناعماً، واضافة الحليب، والحليب المكثف المحلى، وخفق المزيج حتى يتجانس.

يضاف الخليط السابق إلى مزيج الكاسترد وتقليبه بعناية حتى تتداخل المكونات.

ومن ثم توضع حوالي ملعقتين كبيرتين من مزيج الكاسترد في كوب التقديم، وإضافة ملعقتين كبيرتين من الكريمة، وزيادته حوالي 4 قطع من البسكويت، تليها ملعقة كبيرة من الكريمة المخفوقة، وتزيينه بشرائح الموز.

وتكرر الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.

ومن ثم تدخل الأكواب إلى الثلاجة حتى يجمد الحلى ويقدم بارداً.

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