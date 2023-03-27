الحكيم يدعو الحكومة لـ

2023/03/27 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السلطات الرقابية والأمنية، على ضرورة "ضبط إيقاع الأسعار" مع ارتفاع الأسواق بشكل غير مسبوق.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"في شهر الرحمة والإنسانية يؤلمنا ويؤسفنا أن يشهد السوق العراقي أرتفاعا غير مسبوق في أسعار كثير من السلع والبضائع ومتطلبات المعيشة ما تسبب بحالة إرهاق لدى المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود، ودفعهم للمطالبة بضرورة السيطرة على السوق المحلية وإيقاف هذا الارتفاع المريب".

وأضاف "إننا إذ نضم صوتنا لصوت أبناء شعبنا، نحث الجهات الرقابية والأمنية على ضرورة ضبط إيقاع الأسعار ومنع جشع بعض التجار ومحاسبة المستغلين، والحفاظ على الأمن الاقتصادي والسعي لاستقراره فهو لا يقل أهميةً عن غيره".

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