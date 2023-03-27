نائب: بغداد لن تتنازل عن مستحقاتها المالية التي بذمة الاقليم

2023/03/27 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، ان بغداد لن تتنازل عن ايراداتها التي بذمة الاقليم خصوصا مايتعلق بالمستحقات النفطية والواردات الاخرى، لافتا الى ان كردستان تسعى لتأجيل دفع مابذمتها الى بغداد وقد يتم تسديدها على شكل دفعات.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الاكراد لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن قانون الموازنة العامة التي تحتاج بالاساس الى توافق بين الاطراف السياسية من اجل تمريرها داخل البرلمان بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها”.

واضاف ان “اقليم كردستان يسعى بشتى الطرق لتأجيل بعض المستحقات والالتزامات المالية الواجبة الدفع الى بغداد، ومن المرجح ان يجري الاتفاق على جعل دفع مابذمتهم من اموال على شكل دفعات يتم تحديدها بين بغداد واربيل ”.

وبين ان “بغداد لن تتنازل عن حقوقها المالية ومستحقاتها النفطية والايرادات الاخرى التي ترد اليها من الاقليم، وبالتالي فهي اموال واجبة الدفع والقانون ينص على تسليمها من الاقليم الى المركز ولايمكن مخالفة ذلك”.

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