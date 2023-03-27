اصابة منتسب اثناء غلق مخرن لبيع المشروبات الكحولية والقبض على 3 مخالفين في بغداد

2023/03/27 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة منتسب تابع الى مفارز الامن السياحي والقبض على 3 مخالفين ضمن منطقة البتاوين في العاصمة بغداد.واضاف المصدر لايرث نيوز، انه “تعرض احد المنتسبين التابع الى مفارز الامن السياحي الى اصابة اثناء الواجب باليد اليمنى اثناء غلق مخزن بيع المشروبات الكحوليةً المخالف لتعليمات هيئة السياحة، حيث تم […]

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