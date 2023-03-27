2023/03/27 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بإعادة فتح جسر يربط بين محافظتي صلاح الدين وكركوك بين بعد انهياره صباح اليوم.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “جسر الزركة الرابط بين تكريت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة فتح جسر في حيوي في صلاح الدين بعد انهياره بسبب السيول المركز الخبري الوطني.

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