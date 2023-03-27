2023/03/27 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة ارضية بقوة 4.7 تضرب ولاية كهرمان مرعش التركية المركز الخبري الوطني.

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