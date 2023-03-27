كيف فعلوها؟.. صورة

2023/03/27 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت في الآونة الآخيرة مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي، التي تنشئ صورا بناء على تعليمات نصية مكتوبة، وارتفعت شعبيتها واستخدامها.

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