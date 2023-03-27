2023/03/27 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقادات لـ "مربوحة" و"بابا المجال"، إشادة بـ "رسالة الإمام" و"حضرة العمدة"، "ارتباك" في الدراما السورية، وإليسا تفوز بـ "أنا وبس"..إليكم الأبرز في أسبوع.

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