2023/03/27 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0V4F_sA2GB8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حكم التدخين ؟ وهل يجوز بيع السجائر؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما حكم التدخين ؟ وهل يجوز بيع السجائر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).