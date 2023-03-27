2023/03/27 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وقع العراق وسوريا والأردن ولبنان مذكرة تفاهم رباعية في مجال الزراعة والصحة الحيوانية والتبادل التجاري.

وقالت وزارة الزراعة العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن :"وزراء الزراعة في العراق وسوريا ولبنان والأردن، عقدوا اجتماعهم الرابع في العاصمة السورية دمشق تحت شعار نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي" مشيراً الى ان الاجتماع "يستمر لمدة يومين".

ووقع وزراء زراعة الدول الأربع :"على مذكرة تفاهم بين الدول الأربعة المذكورة للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين هذه الدول" وفقاً للبيان.

كما تضمنت المذكرة بحسب البيان "تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغيّر المناخ والتنمية الريفية والارشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والادوية البيطرية".

ونقل البيان عن وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي قوله، ان :"هناك الكثير من المتغيرات في العالم تستدعي من كل الدول التعاون للتقليل من التأثيرات الحاصلة الناتجة عن المشاكل والحروب والمتغيرات المناخية التي تجتاح العالم".

وأوضح، ان "التوقيع على مذكرة التفاهم والتي تم العمل عليها خلال العامين الماضيين هو لأقامة مشروع اقتصادي زراعي بين الدول الأربعة الموقعة ما سيسهم في دعم عجلة الاقتصاد في هذه الدول".

وأشار العلياوي الى ان "الباب مفتوح أمام مشاركة المزيد من الدول العربية للالتحاق بالدول الأربعة الموقّعة لتحقيق سوق زراعي تكاملي عربي أكبر وأوسع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وسوريا والأردن ولبنان توقع مذكرة تفاهم بمجال الزراعة والتبادل التجاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وسوريا والأردن ولبنان توقع مذكرة تفاهم بمجال الزراعة والتبادل التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).