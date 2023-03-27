استضافة برلمانية الاربعاء للجنة اعداد

2023/03/27 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدائرة القانونية للمجلس، بغرض استضافة اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب الموظفين.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن اللجنة حددت يوم الأربعاء المقبل الساعة (10:00) صباحًا، موعدا لاستضافة لجنة إعداد سلم الرواتب للاطلاع على المستجدات ونسب الإنجاز لاتخاذ اللازم.

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