زلزال بقوة 4.5 يهز عدة مناطق في الجنوب من تركيا

2023/03/27 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 4.5 ضرب منطقة غوكصن في كهرمان مرعش وشعر به العديد من الولايات المجاورة.

وقال بيان، لـ(افاد) اطلعت عليه (بغداد اليوم)، ان "زلزالا بقوة 4.5 ضرب منطقة غوكصن في كهرمان مرعش وشعر به العديد من الولايات المجاورة".

وكان مرصد الزلازل الوطني السوري، قد اعلن في وقت سابق من اليوم، عن رصد 27 هزة أرضية لم تتجاوز شدتها 3.9 على مقياس ريختر خلال الساعات الـ24 الماضية .

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