لجنة نيابية تكشف موعد تشريع قانون النفط والغاز

2023/03/27 | 18:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباحثات جارية حول مسودة القانون.

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