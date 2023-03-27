اتفاق الائتلاف الحاكم في إسرائيل على تأجيل مناقشة التعديلات القضائية

2023/03/27 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الاثنين، على تأجيل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل، بحسب ما أفاد مراسل "الحرة"، وذلك في ظل أزمة احتجاجات غير مسبوقة بتاريخ البلاد.

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