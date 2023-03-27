2023/03/27 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، الى البلاد بعد مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يصل البلاد المركز الخبري الوطني.

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