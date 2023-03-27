2023/03/27 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، اليوم الاثنين، جميع أصحاب السيارات التي تعمل بمنظومة شوفاز مراجعة مراكز الدفاع المدني بهدف مراجعة منظومات سياراتهم.وذكرت المديرية في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال أسبوعين..



السليمانية تدعو مستخدمي منظومة الغاز لمراجعة الدفاع المدني المركز الخبري الوطني.

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