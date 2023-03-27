لجنة نيابية: اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز

2023/03/27 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن موعد تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي، للوكالة الرسمية إن “هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي”، مبينة، أن” مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة”.وأضافت، أن “قانون النفط والغاز الاتحادي يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط بالوسط والجنوب”.وأشارت إلى، أن”المباحثات جارية حول مسودة القانون لحل الخلافات بين المركز والإقليم بشكل نهائي”، لافتة إلى، أن” القانون سيتضمن تسليم الإيرادات النفطية من الإقليم البالغة قرابة 500 ألف برميل يوميا إلى الخزينة العامة”.

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