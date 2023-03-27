2023/03/27 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: snclef1hTX8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسافر إيراني يوثق رحلته عبر مطار النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسافر إيراني يوثق رحلته عبر مطار النجف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).