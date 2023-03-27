ينتظر التشريع منذ 18 عاماً.. اتفاق بين بغداد وأربيل على إقرار قانون النفط والغاز

2023/03/27 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، الاثنين، وجود اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي، إن "هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي"، مبينة، أن "مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة".

وأشارت الموسوي، إلى أن "قانون النفط والغاز الاتحادي يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط بالوسط والجنوب".

وأضافت، أن "المباحثات جارية حول مسودة القانون لحل الخلافات بين المركز والإقليم بشكل نهائي"، لافتة إلى أن "القانون سيتضمن تسليم الإيرادات النفطية من الإقليم البالغة قرابة 500 ألف برميل يومياً إلى الخزينة العامة".

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