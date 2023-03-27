إيهود باراك لـCNN عن التعديلات القضائية: لسنا مستعدين لنكون مثل المجر أو بولندا

2023/03/27 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، خلال مقابلة مع شبكة CNN، إن إرجاء خطة التعديلات القضائية المقدمة من حكومة بنيامين نتنياهو "لن يكون كافياً"، وأضاف أن بلاده "ليست مستعدة لتكون مثل المجر أو بولندا"، وتابع: "سنقاتل ضد تلك التعديلات وسوف نفوز".

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