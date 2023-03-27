2023/03/27 | 19:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 78a8j2aJavI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. معمل نسيج الكوت معاناة مستمرة من قلة الدعم الحكومي وغياب المواد الأولية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. معمل نسيج الكوت معاناة مستمرة من قلة الدعم الحكومي وغياب المواد الأولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).