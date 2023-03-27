2023/03/27 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w2izU8xTlbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: حصة بغداد من الالف مدرسة كانت 144 مدرسة وحصة ذي قار 105 مدرسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: حصة بغداد من الالف مدرسة كانت 144 مدرسة وحصة ذي قار 105 مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).