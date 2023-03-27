2023/03/27 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eSaaNtV6UlI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: مجموع مشروع الأبنية المدرسية الصينية 8000 مدرسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: مجموع مشروع الأبنية المدرسية الصينية 8000 مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).