زيادة كبرى.. الفيفا يقر مكافآت مغرية للأندية مقابل إرسال لاعبيها للمونديال

2023/03/27 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورابطة الأندية الأوروبية، الاثنين، إن التعويضات التي يمنحها الفيفا للأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العالم للرجال زادت بنحو 70 في المئة لتصل إلى 355 مليون دولار في بطولتي 2026 و2030

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