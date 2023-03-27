المنتخب الأولمبي يُجري أخر حصة تدريبية لمواجهةِ نظيرهم العُماني غداً

2023/03/27 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى لاعبو المنتخب الأولمبيّ، اليوم الاثنين، آخرَ حصة تدريبيّةٍ لهم تحضيراً لمواجهةِ نظيرهم العُماني، يوم غدٍ الثلاثاء، في ملعبِ النادي العربي لتحديد صاحب المركز الخامس ضمن منافساتِ بطولةِ الدوحة الدوليّة لمنتخباتِ […]

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