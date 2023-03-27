2023/03/27 | 20:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pO4JvhrkzDQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع رئيس الوزراء والجهات المسؤولة عن تنفيذ مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع رئيس الوزراء والجهات المسؤولة عن تنفيذ مداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).