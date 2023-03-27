السوداني: مداخل العاصمة تسبب معاناة يومية إلى المواطنين

2023/03/27 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ان :"مداخل العاصمة تسبب معاناة يومية إلى المواطنين ويجب حل ذلك سريعاً".

وأشار السوداني في كلمته خلال الاجتماع حول مشاريع مداخل بغداد، الذي عقد اليوم، الى ان "هناك أموال تصرف و(كتابنا وكتابكم) من أجل شارع 6 كليومترات فقط!".

وأضاف "على الشركات المباشرة في مداخل العاصمة وبدون أي مبررات".

وأكد رئيس الوزراء، ان "مداخل العاصمة تعد أولوية بالنسبة لنا".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً مهمّاً خُصّص لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الأربعة للعاصمة بغداد والوقوف على أسباب التلكّؤ فيها، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ بغداد وأمينها وقادة أمنيين وخبراء فنيين وممثلي الشركات المنفذة.

وأصدر السوداني خلال الاجتماع عدة توجيهات لحسم إنجاز مشاريع بوابات العاصمة، أهمها، زيادة أوقات العمل ليكون على ثلاث وجبات بواقع 24 ساعة وقيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل، برفع جميع التعارضات التي تعرقل هذه المشاريع خلال مدة أسبوعين.

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