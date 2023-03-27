عضو بالمالية النيابية: من المحتمل إعادة الموازنة إلى الحكومة

2023/03/27 | 20:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد التميمي، الاثنين، أن لجنته لم تتسلم مشروع قانون الموازنة حتى الآن.

وقال التميمي في بيان، إن "الموازنة لم يرسلها رئيس المجلس إلى اللجنة المالية حتى الآن، ومن المحتمل إعادتها للحكومة".

وأشار، إلى أن "الموازنة ستأخذ وقتاً لإقرارها"، متابعاً أن "مكتبه سيكون مفتوحاً أمام جميع الفئات التي تعرضت للظلم لمناقشة ملفاتها وإضافتها في الموازنة".

وأضاف عواد، لن "نمرر الموازنة الا بعد ضمان مستحقات البصرة وتحويل ما تبقى من الأجراء والعقود وسلم رواتب عادل وفروقات الحشد وكثير من المظلومية التي تعرضت لها فئات كثيرة".

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