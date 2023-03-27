رمضان.. إليك 4 نصائح لتناول الإفطار بطريقة صحية

2023/03/27 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمة اعتقاد شائع بأنّ ما من شيء أفضل من شرب كوبٍ من الماء البارد بعد يومٍ طويل من الصّيام خلال شهر رمضان، لكن هل تعلم أنّ ذلك قد يتسبب بعسر الهضم؟

إليك نصائح عدّة لتناول الإفطار بطريقة صحية هذا العام.

– ابدأ بتناول التّمر مع كوب من الماء أو اللبن.



يهيّئ ذلك المعدة لامتصاص العناصر الغذائيّة.

– تجنّب الماء البارد لأنّه يضيّق الأوعية الدّمويّة في المعدة، ما يؤدّي لعسر الهضم.

– ابدأ بالحساء عند تناول وجبة الإفطار الرئيسيّة، فهو يُنشّط الهضم.

– تناول طبقًا رّئيسيًا يتكوّن من جميع العناصر الغذائيّة الضروريّة, يمكنه أن يحتوي على اللحوم، والأسماك، والدّجاج.



أو بدائل مثل البقوليّات.



وتذكّر، الاعتدال هو المفتاح.

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