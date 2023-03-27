هبوط لأسهم الشركات النفطية العاملة في كردستان إثر إيقاف ضخ النفط لتركيا

2023/03/27 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركات نفطية في الإقليم، الاثنين، إن شركة خطوط أنابيب كردستان أغلقت خط الأنابيب (TADAWUL:2360) العراقي التركي بناء على طلب الحكومة التركية.

تأتي هذه الأنباء بعدما أوقفت الحكومة الاتحادية يوم السبت الصادرات النفطية من الإقليم عقب فوز بغداد بقضية تحكيم قالت فيها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وانخفضت أسهم شركة جينيل إنرجي المدرجة في لندن 16 بالمئة على الرغم من قول الشركة التي تركز على كردستان العراق إنها تواصل إنتاج النفط في منشآت التخزين.

وتراجع سهم شركة جلف كيستون، المشغلة لحقل شيخان أحد أكبر المشروعات في إقليم كردستان العراق، 22 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس آب 2021.

وبينما قالت جينيل وجلف كيستون إنهما يتوقعان أن يكون وقف ضخ النفط مؤقتا، ذكرت شركة النفط النرويجية دي.إن.أو التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط أنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتاً.

وتراجعت أسهمها المدرجة في أوسلو 8.8 بالمئة مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021.

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