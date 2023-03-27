نتنياهو يعلن تأجيل تشريع لإصلاح القضاء بعد احتجاجات مناهضة له

2023/03/27 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، تأجيل مشروع قانون للإصلاح القضائي، بعد أسابيع من التظاهرات المناهضة لخطته.

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