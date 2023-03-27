الطقس: منخفض قطبي وكتلة باردة يقلبان أجواء العراق

2023/03/27 | 20:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتوقع أن يسبقها حدوث ارتفاع تدريجي كبير على درجات الحرارة.

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