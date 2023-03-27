إسرائيل.. هل ينهي تأجيل مناقشة التعديلات القضائية التوتر في الشارع؟

2023/03/27 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في بيان، الاثنين، إن مشروع القانون المتعلق بالتعديلات القضائية سيتم تعليقه حتى الجلسة المقبلة للبرلمان (الكنيست)، بعد عطلة عيد الفصح في أبريل/ نيسان.

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