2023/03/27 | 21:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DJx0LQj1GPk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا في مدينة الكاظمية ببغداد مع أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا في مدينة الكاظمية ببغداد مع أحمد الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).