الجواهري : مليار و500 مليون دولار قيمة الارباح العراقية بعد التحكيم الدولي ضد تركيا

2023/03/27 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاثنين , ان قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يسهم في دعم العراق سياسيا واقتصاديا , مبينا ان القرار سيمنح العراق زيادة في واردته النفطية بحدود مليار ونصف بحسب الأسعار المتداولة حاليا .

وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” قرار المحكمة الدولية بشان الدعوى المقدمة من العراق ضد الجانب التركي اجبر الأخيرة على الالتزام به وعلى الفور خشية من انها لو خالفت ذلك فانها ستفقد ثقة الدول التي تمد أنابيبها النفطية والغازية عبر أراضيها , فضلا عن مخالفتها للاتفاقية الدولية المتعلقة بمد انابيب النفط ” .

وأضاف ان ” للقرار التحكيم اثار إيجابية ستعود للعراق منها زيادة انتاجه من 3ونصف مليون ب/ م الى أربعة ملايين ب/ م اما من الجانب المالي فانه سيحقق للعراق موارد إضافية بحدود مليار ونصف بحسب الأسعار الحالية , كذلك سياسيا حيث أصبحت ورقة الإقليم بشان النفط المحروق كون الإقليم سوف لن يتمكن من تصدير قطرة نفط واحدة الا عن طريق شركة التسويق العراقية سومو”.

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