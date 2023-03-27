سانت ليغو بين دهينة ابو علي ولبن اربيل

2023/03/27 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

بمشهد دراماتيكي اقرب مايكون للكوميديا

السوداء صوت مجلس النواب العراقي على

اقرار نظام سانت ليغو وهذا النظام السيء

الصيت والسمعة هو ورقة التوت التي يتستر

بها سياسيو الصدفة بمختلف

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