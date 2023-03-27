السامرائي يناقش السفير الصربي حول فتح افاق بمجالات جديدة بين البلدين

2023/03/27 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تباحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، مع السفير الصربي في العراق اوروس بالوف، سبل التعاون بفتح افاق جديدة في كافة المجالات بين العراق وصربيا.

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "استقبل السفير الصربي لدى العراق اوروش بالوف"، فيما شدد السامرائي على "ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع صربيا".

واشار إلى "اهمية فتح التعاون المشترك معهم بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة في المجالات كافة مع صريبا".

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