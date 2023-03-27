2023/03/27 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تسببت الموجة المطرية القوية التي شهدتها محافظات البلاد ولاسيما محافظات الفرات الاوسط، بأضرار مادية كبيرة نتيجة غرق الشوارع والأزقة، ولعل أبرز اضرار ستدوم طويلًا، هو ماتعرضت له العجلات ولاسيما في محافظة الديوانية، الامر الذي أشعل حس الدعابة بالرغم من الاضرار الكبيرة.

ومن المتعارف عليه في سوق العجلات في العراق، ان السيارات المستوردة من اميركا والتي تدعى بالوارد الاميركي، يحتوي على اضرار مختلفة، لذلك تقوم تلك الدول باعادة تصدير هذه العجلات والذي يمثل العراق سوقًا رائجة لها، ومن بين هذه الاضرار هو الاصطدام وكذلك "الغرق"، والذي يعد ضررا جسيمًا اكبر من اضرار الاصطدام، مما يؤدي الى تقليل سعرها.

وبعد تعرض العجلات في محافظات عراقية مختلفة وعلى رأسها الديوانية، الى صعود المياه لمستويات عالية غمرت العجلات بشكل كبير، بدأ يتداول المختصون في سوق العجلات عبارة "وارد ديوانية" بدلا من الوارد الاميركي، بعد الحوادث والتصدعات التي اصابت السيارات في محافظة الديوانية بسبب شدة الامطار وتساقط حبات الثلج الصلبة "الحالوب".

واكد مواطنون ان الضرر المادي كبير وثمنه باهض بالنسبة للذين تضررت املاكهم من المحال التجارية والمنازل والسيارات .

واوضح مختصون في اسواق السيارات ان الاضرار تكمن في سياقات متفق عليها ولدينا مصطلح خاص للسيارات التي تصيبها الامطار الثلجية (الحالوب) ولها قيمة منخفضة عن باقي السيارات غير المتضررة التي تأتي عبر المزادات العالمية وتشحن عبر الموانئ .

وطالت اضرار "الغرق" عجلات "زيرو" متوقفة في المعارض، مما تسبب بخسائر كبيرة لاصحابها.

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