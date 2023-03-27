السوداني يشدد على أهمية تعزيز السلم الأهلي

2023/03/27 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أهمية تعزيز السلم الأهلي، وتشجيع خطاب الوحدة والتآلف بين مختلف أطياف الشعب العراقي.

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان السوداني "استقبل، اليوم الاثنين، رئيس دار الإفتاء العراقية مهدي الصميدعي".

وثمن السوداني "الدور المسؤول الذي يضطلع به خطباء وأئمة المساجد في شهر رمضان المبارك، عبر نشر مفاهيم التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد من مختلف الأديان، فالعراق هو الهُوية الجامعة لجميع العراقيين".

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