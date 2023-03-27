نتانياهو مستعد للحوار.. ويرفض

2023/03/27 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، استعداده لتأجيل مناقشة "التعديلات القضائية" في البرلمان، لكنه عبر عن رفضه لما وصفه بـ"نداءات العصيان".

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