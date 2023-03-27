صافرة عراقية تضبط ودية إيران وكينيا

2023/03/27 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن طاقماً تحكيمياُ عراقياً سيقود المباراة الودية بين إيران وكينيا.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “طاقم التحكيم الدولي بقيادة زيد ثامر حكم دولي ساحة و حسين فلاح حكم مساعد وكرار عبد الكريم حكم مساعد، يقودون مباراة المنتخب الايراني والمنتخب الكيني”.وستقام المباراة على استاد آزادي في الساعة […]

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