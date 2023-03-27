2023/03/27 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب ريال مدريد على أعتاب الخيانة { مدريد- وكالات- يقترب لاعب ريال مدريد، من خيانة الميرنغي والانتقال إلى أحد منافسيه البارزين في الصيف المقبل.وينتهي عقد داني سيبايوس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا مع الميرنجي بشأن التجديد.ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يرسل عرض التجديد إلى سيبايوس […]

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