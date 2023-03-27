2023/03/27 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبادرة الصينية والرفض الأمريكي – حاكم محسن محمد الربيعي تقدمت الصين بمبادرة من ست نقاط لا نهاء النزاع الروسي – الاوكراني تضمنت المبادئ الاتية : 1- ضرورة التمسك برؤية للأمن على أساس مشترك وشامل ومستدام، من خلال التمسك بمبدأ احترام وحماية أمن كل بلد، وتعزيز التعاون، والحوار السياسي ومفاوضات السلام.2- يجب احترام سيادة […]

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