2023/03/27 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا ما حدث – عبد المنعم حمندي منذُ احتلال بغداد وهيمنة قوات المارينز على أحيائها وشوارعها ومداهمة بيوت البغداديين وانتهاك الحرمات في أيّ وقت دونما رادع ، واستباحة مقدساتها واذلال اهلها ،كانت بغداد صابرة ودماؤها ثائرة ، غاضبة وحزينة ، تستغيثُ ولاتُغاث، أما العلاقمة الذين مهّدوا الطريق للأمريكان فكانوا أذلاءً صاغرين يلمّعون أحذية الغزاة ويتوسلون […]

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