2023/03/27 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



احتجاجات في بغداد ضد إقرار قانون “سانت ليغو” المعدل للانتخابات المركز الخبري الوطني.

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